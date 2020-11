Facebook

Hochdruckeinfluss und Warmluftzufuhr in der Höhe sorgen für einen sehr schönen und in der Sonne ausgesprochen milden Herbsttag. Die Nullgradgrenze steigt im Tagesverlauf über 3500 Meter Seehöhe an! Nur in den schattigen Tallagen (z. B. Mittewald, Thal/Assling) bleibt es auch tagsüber recht kalt. Zumeist dominiert strahlender Sonnenschein das Himmelsbild, kaum eine Wolke wird zu sehen sein. "Leider kann man das schöne Wetter wegen des verschärften Corona-Lockdowns nur kurzfristig im Freien ausnutzen", weiß der Wetterfrosch Werner Troger. Das Biowetter liefert keine Überraschungen: Die meisten Wetterfühligen gehen vollkommen beschwerdefrei durch den Tag. Das herrschende Wetter regt den Kreislauf an, sodass die morgendliche Müdigkeit rasch verschwindet.