Die Gassen am Lienzer Adventmarkt bleiben heuer leer © KK/Profer & Partner

Der Advent 2020 ist durch die aktuelle Situation für alle sehr herausfordernd. Trotz Einschränkungen möchte die Stadt Lienz adventliche Stimmung und damit etwas Ablenkung und Freude bieten. Heuer wird der Lienzer Adventmarkt am ersten Adventsonntag, den 29. November „virtuell“ auf der Website der Stadt Lienz www.adventinlienz.at eröffnet. Wenn die Weihnachtslichter in der Sonnenstadt erstrahlen, präsentieren sich auch die Adventmarktteilnehmer mit ihrem umfangreichen Geschenkangebot auf einer gemeinsamen digitalen Plattform und am beliebten City Guide Lienz unter www.lienz-cityguide.at.So können die regionalen Waren gleich online bestellt werden.