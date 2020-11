Facebook

Die Pkw-Lenkerinnen wurden ins Spital nach Lienz gebracht © Rehfeld

Eine 20-jährige Frau fuhr am Dienstag gegen 7.30 Uhr mit ihrem Pkw in Ainet in Osttirol auf der Landesstraße von Schlaiten kommend in Richtung der Kreuzung mit der B 108 und wollte in Fahrtrichtung Lienz abbiegen. Zeitgleich fuhr eine 55-Jährige auf der B 108 von Matrei kommend in Richtung Lienz.