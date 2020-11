Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fuchs Jürgen

Ein neues Hoch legt sich über unseren Raum und die Temperaturen steigen neuerlich an. "Somit kommt es nun zu einer nachhaltigen Wetterbesserung", verspricht Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts. Die Frostgrenze steigt im Tagesverlauf schon wieder gegen 2500 Meter an. Markiert wird diese mildere Luft durch harmlose, hohe Wolkenfelder. Die Sonne kommt trotzdem nicht zu kurz und wird sich immer wieder gut behaupten können. Der Sonnenschein wird nur zeitweise gedämpft. Im Virgental hat es maximal rund 8 oder 9 Grad. Tipp trotz verschärftem Corona-Lockdown: Bewegung an der frischen Luft regt den Organismus an und stärkt unser Immunsystem enorm.