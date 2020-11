Einziges Nasslager für Holz in Tirol geht in Vollbetrieb. Damit soll der Holzfluss aus dem Wald aufrecht erhalten bleiben.

Das Nasslager in Ainet bietet Platz für 65.000 Kubikmeter Holz, das beregnet wird © KK/Land Tirol

Unglaubliche 1,3 Millionen Kubikmeter Schadholz haben Sturmtief Vaia 2018 und Schneedruck im November 2019 in Osttirol verursacht. 80 Prozent dieser Schadholzmenge sind bereits aufgearbeitet. Um ausreichend Lagerfläche zu schaffen, wurde in Ainet Tirols einziges Nasslager errichtet. Den Grund dafür, 2,2 Hektar, stellte die Gemeinde zur Verfügung. Er grenzt direkt an die Waldgenossenschaft Ainet an, die das Land als Partner für das innovative Nasslager gewonnen hat. Das Lager für schnittfähiges Schadholz wurde im ersten Lockdown im Frühjahr konzipiert, im Sommer errichtet, und jetzt geht es in Vollbetrieb. Für die Errichtung und den Betrieb stellt das Land eine Million Euro zur Verfügung.