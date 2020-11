Klaubauf & Krampus Die Teufel bleiben in der Hölle

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine Horde von Kleibeifen beim Einlaufen: Bilder wie diese wird es heuer nicht geben © Markus Traussnig

Wären es normale Zeiten, dann wäre in etwas mehr als zwei Wochen in Osttirol der Teufel los. Krampusse und Kleibeife wären entfesselt, in den Dörfern gäbe es nächtliches wildes Treiben, lautes Getöse von Glocken und Höllenlärm. In etlichen Arenen würde der Tisch gestürmt – zum Kräftemessen zwischen „Gut und Böse“. Wären es normale Zeiten würden jetzt Pelze, Larven und Glocken aus den Kellern geholt und für den großen Auftritt vorbereitet. Wegen der Coronakrise gibt es keine normale Zeiten.