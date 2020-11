Facebook

© GEPA pictures

Ob es zum Aufatmen reicht, ist noch nicht gesagt, aber es ist Tatsache: Die Zahl der positiv auf Corona getesteten Personen ist in Osttirol von 353 am Mittwochabend auf 320 Donnerstagmittag zurückgegangen. Gestern lag die Zahl der Gesamttestungen in Osttirol seit Ausbruch von Corona im März bei 26.920. Die Zahl der Genesenen betrug 449 Fälle. Damit gab es bisher in Osttirol insgesamt 769 positive Coronatests. Die meisten der 320 Coronafälle zählt Lienz mit 72 aktiv Positiven. In Matrei und Sillian liegt die Fallzahl bei jeweils 22. Im Villgratental gibt es 27 Infizierte, 21 in Dölsach, 14 in Assling, 13 in Nußdorf-Debant und in Virgen, 12 in Kals. Kartitsch, Lavant, Schlaiten und St. Johann sind coronafrei.