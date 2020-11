Facebook

In Sillian produzierte die Firma Euroclima die Prototypen des neuen Luftreinigers © KK/EUROCLIMA

Richtige Luftqualität – nicht nur in Österreich oder Europa, sondern international: Das ist die Herausforderung für die Firma Euroclima. Prestigeprojekte wie Mekkas größte Moschee, der weltweit größte Swimmingpool in Dubai oder das New Yahra Hospital in Kuwait haben eines gemeinsam: Sie sind mit Klimaanlagen, welche die Firma Euroclima Apparatebau GmbH in Sillian produziert, ausgestattet. Seit fast 40 Jahren widmet sich das Unternehmen ausgeklügelten Belüftungssystemen.