Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/BARBARA GINDL

Wir liegen am Westrand eines Hochs namens SCOTT mit Zentrum über Osteuropa in einer südwestlichen Höhenströmung. Damit bleibt es nicht nur mild für die Jahreszeit, die Luft ist meist auch trocken. Es mischen sich höchstens ein paar hohe Schleierwolken zum Sonnenschein. Einziger Unsicherheitsfaktor ist wiederum Nebel in bodennahen Luftschichten, insbesondere im Lienzer Becken und im Drautal. In Anras ist es - der Jahreszeit entsprechend - naturgemäß viel milder als herunten in Mittewald. "Nützen Sie das schöne Wetter an den Sonnenhängen aus und verbringen Sie ein paar Stunden im Freien", empfiehlt aus diesem Grund der Wetterfrosch Werner Troger eindringlich. Wichtige Bauernregel für den Martinstag (11. November): Ist um St. Martin der Baum schon kahl, macht der Winter keine Qual.