"Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie muss auch in Krisenzeiten gewährleistet sein", so Familienlandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf zur aktuellen Erweiterung der Sonderbetreuungszeiten für Familien mit Kindern unter 14 Jahren. Maßnahmen im Zuge der Pandemiebekämpfung – wie Schulschließungen oder die Absonderung positiv getesteter Personen – haben zur Folge, dass Schulen, Kindergärten aber auch Einrichtungen für Menschen mit Behinderung oder Pfleger in der Hausbetreuung ihren Betreuungspflichten nicht mehr nachkommen können. Das stellt nicht nur Eltern oder Angehörige dieser betreuungspflichtigen Personen vor Herausforderungen, auch deren Arbeitgeber werden mit dem zusätzlichen Bedarf an Pflegeurlaub belastet. Hier setzen die in der Sondersitzung des Nationalrates beschlossenen Neuerungen der Sonderbetreuungszeit an: Der Anspruch auf Sonderbetreuungszeiten wurde ausgeweitet, die Betriebe finanziell entlastet.