1.170 Laufmeter an Lichterketten überspannen diesen Winter die Straßen der Sonnenstadt. 120.400 Lichtpunkte sorgen für weihnachtlichen Glanz. Eingeschaltet werden sie am 20. November.

Eingeschaltet werden sie am 20. November © Stadt Lienz/Lenzer

Seit Anfang November arbeitet die Firma Elektro Duregger mit Hochdruck daran, dass ab dem 20. November die Sonnenstadt in der stillsten Zeit des Jahres auch am Abend erstrahlt. Insgesamt 1.170 Laufmeter an Überspannungen mit LED-Lichterketten wurden montiert. Diese sorgen in der Oberen Altstadt, am Bozener Platz und vor der Liebburg genauso für Adventstimmung, wie in der Schweizer-, Muchar-, Zwerger- und Messinggasse.