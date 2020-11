Facebook

In Osttirol steigt die Zahl der Corona-Infizierten unaufhaltsam. Waren es am Mittwoch noch 178 positiv auf das Virus getestete Personen, so waren es gestern Nachmittag bereits 243. Alleine die Stadt Lienz zählte 63 aktive Fälle, in Sillian sind es 21. Starke Zuwächse gibt es in Außervillgraten (14) und in Nußdorf-Debant (13). Auch Matrei hat 14 positiv Getestete, zwölf Dölsach. Neun Infizierte gibt es in Gaimberg und Strassen, acht in Virgen. Jeweils sieben aktive Fälle zählen St. Jakob, Amlach und Tristach. In Kals und Oberlienz sind sechs positiv Getestete, in Obertilliach, und Innervillgraten fünf und in Anras, Assling, Heinfels sowie Nikolsdorf vier. In Hopfgarten und Thurn ist die Fallzahl bei jeweils zwei. Erstmals sind am Freitag auch in Prägraten zwei aktive Fälle aufgetreten, jeweils einen gibt es in Ainet und Iselsberg.