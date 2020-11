Facebook

Am Sonntag bleibt uns der Hochdruckeinfluss weiterhin erhalten und damit gibt es neuerlich zumeist freundliches Herbstwetter. In der Früh sind ein paar Nebel- oder Hochnebelbänke in den Niederungen möglich. Tagsüber setzt sich dann jedoch zumeist wieder sonniges Wetter durch, wobei einzelne, hochliegende Schleierwolken möglich sind. "Neuerlich herrschen auf den Bergen die besten Wetterbedingungen vor und man kann dort sicherlich etwas unternehmen", gibt sich der Meteorologe Reinhard Prugger positiv gestimmt. Die Temperaturen steigen nach einer recht kalten Nacht tagsüber zum Beispiel in Ainet auf Werte nahe 11 Grad.