© Fuchs Jürgen

Am Samstag bestimmt ein Hochdruckgebiet unser Wetter. Vorerst sind da und dort vereinzelte Nebel- oder Hochnebelbänke möglich. Diese sollten sich aber rasch auflösen und außerhalb davon ist es den ganzen Tag über sehr sonnig mit wenigen oder überhaupt keinen Wolken am Himmel. "Vor allem auf den Bergen sind die Wetterbedingungen sehr fein und neben Sonnenschein gibt es auch relativ milde Temperaturen", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen steigen in den Niederungen nach einer kalten Nacht in der Sonne deutlich an und erreichen am Nachmittag zum Beispiel in Dölsach Werte nahe +12 Grad.