Der zweite Lockdown geht auch an Osttirol nicht spurlos vorbei. Ein Lokalaugenschein in der Lienzer Innenstadt.

Die Lienzer Innenstadt war um 19.30 Uhr fast menschenleer . . . © Kasupovic

Eine befremdliche Stille herrscht in der Lienzer Innenstadt. Und das gerade mal um 19 Uhr, wie ein Lokalaugenschein am Mittwochabend zeigt. Die Geschäfte haben längst geschlossen, die Gastronomie muss ohnehin eine Zwangspause einlegen. So will es die Bundesregierung.