Loacker Konfekt in Heinfels, Horst Idl Metallbau in Nußdorf-Debant und IDM-Energiesysteme in Matrei dürfen nun das Prädikat "Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb" tragen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kasupovic

Die Verleihung des Prädikats „Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb“ an 41 Unternehmen wurde kürzlich von der Tiroler Landesregierung beschlossen. 15 Betriebe erhielten das Prädikat erstmalig für die Jahre 2021 bis 2023. Darunter auch drei Osttiroler Betriebe: Loacker Konfekt in Heinfels, Horst Idl Metallbau in Nußdorf-Debant und IDM-Energiesysteme in Matrei. Damit gibt es in Tirol insgesamt 197 ausgezeichnete Lehrbetriebe.