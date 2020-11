Facebook

Es geht leider aufwärts: Die Zahl der Menschen, die in Osttirol positiv auf das Coronavirus getestet wurden, liegt inzwischen bei 172. Eine Eindämmung ist derzeit nicht in Sicht. Die höchsten Fallzahlen hat Lienz. Hier sind 42 Personen aktiv positiv. Sillian baut derzeit langsam ab. Vom Höchststand von 22 Positiven ist man jetzt bei 16. Matrei und Nußdorf-Debant liegen bei jeweils elf Infizierten, bei acht in Dölsach und Strassen. Gaimberg zählt sieben aktiv Positive, sechs haben jeweils Virgen, Obertilliach und Tristach, fünf Amlach und Oberlienz. In St. Jakob und Innervillgraten gibt es je vier positiv Getestete, drei in Hopfgarten, Außervillgraten, Anras und Heinfels. Assling, Leisach, Thurn und Nikolsdorf sind bei jeweils zwei Infizierten und je eine positiv getestete Person gibt es in Ainet sowie in St. Johann im Walde.