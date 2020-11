Facebook

Marianna und Anna Oberdorfer mit Philipp Steiner bei der Präsentation im Rittersaal auf Schloß Bruck © Martin Lugger

Inspiriert durch die Lienz Rose, die seit Jahrhunderten das Zeichen der Lienzer Bürger für Persönlichkeit, Recht und Freiheit ist, entstand eine ganz besondere Kollektion. Sie trägt den Namen „Anna“, wie ihre Initiatorin Anna Oberdorfer vom Maríanna Atelier in Lienz. Die junge Schneidermeisterin wollte etwas designen, das zeitlos ist. Sofort war klar, dass es ein Kleid sein muss – das „kleine Schwarze“ – das man sowohl zu einer Familienfeier, als auch zu einem Konzert oder zu einem festlichen Anlass anziehen kann. Auch ihre Mutter Marianna, von der sie das Atelier 2018 übernahm, und ihr Team waren sofort begeistert.

Und so machte man sich mit viel Liebe zum Detail an die Arbeit. „Wir haben die Stoffe in unserer Seidenweberei in Oberösterreich weben lassen und alles von A bis Z in unserem Atelier gefertigt. Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen“, sagt Anna Oberdorfer.