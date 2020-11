Facebook

© Jürgen Fuchs

Am 2. November gegen 14:50 Uhr fuhr ein 52-jähriger Mann aus der Ukraine mit seinem PKW auf der B100 aus Mittewald kommend in Richtung Thal/Aue. Im Fahrzeug befand sich auch noch seine 52-jährige Ehefrau. Im Ortsgebiet von Thal/Aue musste der 52-Jährige verkehrsbedingt anhalten, da ein vor ihm fahrender PKW-Lenker einem Fußgänger das Überqueren der Straße auf dem dort befindlichen Schutzweg ermöglichte. Nachdem der Fußgänger den Schutzweg passiert hatte und der Ukrainer wieder losfahren wollte, fuhr ein 47-jähriger Italiener mit seinem PKW auf das Fahrzeug hinten auf. Durch die Wucht des Anpralls wurde der PKW nach vorne geschleudert, wo dieser unmittelbar vor dem Schutzweg zum Stillstand kam. Während der 52-jährige Ukrainer unverletzt blieb, wurde seine Gattin unbestimmten Grades verletzt und musste nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber C7 in das BKH Lienz geflogen werden. Der 47-jährige Italiener wurde mit der Rettung ins BKH Lienz gebracht, er konnte aber nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.