Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/AFP/THOMAS KIENZLE

Am Freitag waren in Osttirol 108 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Seitdem ist die Zahl stark angestiegen. Montag früh kletterte die Fallzahl auf 139. Am stärksten betroffen ist Lienz mit 32 Positiven. Dahinter reiht sich nach wie vor Sillian ein, wobei hier ein Rückgang bemerkbar ist. Aktuelle gibt es in der Oberländer Metropole 17 Infizierte. Jeweils acht positiv auf das Virus getestete gibt es in Matrei und Obertilliach, neun sind es in Strassen. Gaimberg und Dölsach haben sieben. Virgen und Tristach zählen jeweils sechs Coronafälle, fünf Nußdorf-Debant. Jeweils vier Infizierte gibt es in St. Jakob, Innervillgraten, Hopfgarten, Oberlienz und Kals, drei verzeichnet Amlach. In Anras, Heinfels und Assling liegt die Fallzahl bei jeweils zwei. Je eine positiv gestestete Person weisen Außervillgraten, Abfaltersbach, Ainet und St. Johann im Walde auf.