© Markus Traussnig

Am Allerheiligentag dominiert weiterhin schwacher Hochdruckeinfluss und dieser sorgt tagsüber zumeist für freundliches Wetter. Zunächst kann es aber da und dort einzelne Nebelbänke geben. Tagsüber scheint dann vorerst oft die Sonne und damit steigen die Temperaturen bis zum Nachmittag zum Beispiel in Sillian auf angenehm milde Werte nahe +15 Grad an. Im weiteren Tagesverlauf ziehen dann vom Westen her langsam einige dichtere Wolkenfelder vor der Sonne auf. "Die milde Luft sorgt vor allem bei Menschen mit zu niedrigem Blutdruck leider eher für Kopfschmerzen oder auch für Müdigkeit", befürchtet der Meteorologe Reinhard Prugger.