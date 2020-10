Facebook

© Fuchs Jürgen

Am Samstag bestimmt ein Hochdruckgebiet zumeist das Wetter bei uns im Land. Deshalb scheint nach der zumeist raschen Auflösung einzelner Nebelbänke tagsüber überwiegend die Sonne. Nur ein paar hochliegende Wolkenfelder in höheren Luftschichten könnten zeitweise die Sonne ein wenig schwächen. Es ist tagsüber mild und nach einer herbstlich frischen Nacht steigen die Temperaturen am Nachmittag zum Beispiel in Dölsach auf Werte nahe +16 Grad. "Der Tag eignet sich daher besonders für Unternehmungen auf den Bergen, denn neben Sonnenschein gibt es auch angenehm milde Temperaturen", meint der Meteorologe Reinhard Prugger.