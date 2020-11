Facebook

Familie Obweger schenkt armen Kindern eine Weihnachtsfreude: Simon (14), Lara (5) und Hannah (13) mit Papa Albin Mariacher © KK/Privat

Eine Puppe, ein Auto oder vielleicht doch ein Kuscheltier? Egal, welches Geschenk in den Schuhkartons landet, wichtig ist nur eines: Es soll Augen zum Leuchten bringen. Die Aktion Weihnachten im Schuhkarton der „Barmherzigen Samariter“ bringt einen Hauch von Weihnachtsfreude in die ärmlichen Ecken Europas. Jeder kann mitmachen und Christkind spielen. Einfach Spielzeug, etwas Süßes und Hygieneartikel in den Schuhkarton geben, mit Geschenkpapier verpacken und in der Abgabestelle vorbeibringen.