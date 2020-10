Lukas Kühbacher (29) ist frischgebackener Absolvent der Campus Technik Lienz. Seinen Bachelor of Science in Mechatronics hat er als einer der ersten am Standort Lienz absolviert. Nun spricht er über seine Erfahrungen.

Campus Technik Lienz © KLZ

Ich habe mich für das Studium in Lienz entschieden, da ich so zu Hause wohnen konnte und mir viel erspart habe. Mein ganzes Umfeld und die meisten meiner Freunde sind in Lienz. Natürlich war in erster Linie das Interesse für ein Mechatronikstudium vorhanden“, erzählt Lukas Kühbacher.