© iko - Fotolia

Nördlich der Alpen zieht am Donnerstag eine Schlechtwetterfront vorüber. Wir an der Südseite der Alpen sind dabei auf der etwas besseren Seite, denn die durchziehenden Wolken lockern auch immer wieder auf, vor allem in den südlichen Landesteilen. Zeitweise sind die Wolken aber auch dichter und speziell auf den Bergen und im Bereich des Alpenhauptkamms sind einzelne Schnee- und Regenschauer möglich. Die Schneefallgrenze liegt dabei nahe 1600 Meter Seehöhe. "Kleinere Unternehmungen im Freien sind am Donnerstag bei uns im Land durchaus möglich", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen sind dem Monat Oktober entsprechend und steigen am Nachmittag zum Beispiel in Nußdorf-Debant Werte nahe +13 Grad.