Das Kraftwerk „Oberstufe 2“ am Thalerbach wurde offiziell seiner Bestimmung übergeben © Brunner Images | Philipp Brunner

Dem Ziel für ein energieautonomes Tirol ist man in Assling einen Schritt näher gerückt. Am vergangenen Samstag konnte das Elektrowerk Assling mit Geschäftsführer Harald Stocker und Genossenschaftsobmann Markus Lukasser das jüngste Projekt – das Kraftwerk „Oberstufe 2“ mit Tagesspeicher am Thalerbach – offiziell eröffnen. Die Idee, zu den bereits drei bestehenden Kraftwerken des Elektrowerkes Assling noch ein viertes zu errichten, kam im Jahr 2011. Nach eingehenden Untersuchungen und einer ganzjährigen Wassermessung im Jahr 2012 wurde mehrere Jahre an diesem Projekt gefeilt. 2017 konnte für Wasserrecht, Naturschutz und Forstrecht ein positiver Bescheid erreicht werden. So erfolgte im Herbst 2018 der Baubeginn des Tagesspeichers und des Krafthauses sowie die Verlegung der Druckrohrleitungen. Innerhalb eines Jahres konnte der Bau der Anlage abgeschlossen werden.