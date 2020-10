Facebook

Harald Haider, Walter Gebhard, Bernhard Schneider, Josef Fuchs, Josef Geisler und Hanspeter Pussnig beim Ortsaugenschein © KK/Gemeinde Assling

Bei den Unwettern der vergangenen zwei Jahre wurden Bäche und Schutzwälder in Assling stark in Mitleidenschaft gezogen. Zuletzt im August, als es zu starken Vermurungen kam. Als Sofortmaßnahme werden bis 2022 in Sicherungs- und Wiederherstellungsarbeiten im Gleiersbach, Kristeinbach und Gamsbach sowie in weitere Hochwasserprojekte 850.000 Euro investiert.