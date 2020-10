Facebook

Landeshauptmann-Stellvertretrer Josef Geisler war bei zwei Terminen in Assling und wurde am Montag positiv auf Corona getestet © Brunner

Einen Schub gab es über das verlängerte Wochenende bei den Zahlen der positiv auf Corona Getesteten in Osttirol. Dienstag früh lag die Fallzahl bei 85. Hotspots sind sozusagen Sillian mit 18 aktiv Infizierten und Lienz mit 16. Auch in hinteren Iseltal gab es Anstiege. Matrei zählt sieben Coronafälle, Kals sechs und in Virgen ist man weiterhin bei neun. Sechs positiv Getestete gibt es in Strassen, jeweils vier in Anras und in Obertilliach, drei in Hopfgarten, jeweils zwei in Assling, in Oberlienz und in Nußdorf-Debant. Je einen positiven Fall haben die Gemeinden Innervillgraten, Nikolsdorf, Dölsach und Gaimberg.

Positiv auf Corona getestet wurde am Montag Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler. Dieser hielt sich sowohl am Freitag, als auch am Samstag bei öffentlichen Terminen in Assling auf. Das Contact-Tracing sollte laufen. Der Politiker befindet sich seit Montag in Quarantäne. Ebenfalls in Quarantäne befindet sich GesundheitsGesundheitslandesrat Bernhard Tilg als K1-Person.