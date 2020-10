Lienz„Lehrling des Monats“ kommt aus Prägraten

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bildungs- und Arbeitslandesrätin Beate Palfrader gratuliert Svenja Maier zum "Lehrling des Monats Oktober 2020" an ihrer Arbeitsstätte in der BH Lienz © Land Tirol/Gerzabek

Der „Lehrling des Monats Oktober 2020“ heißt Svenja Maier, kommt aus Prägraten am Großvenediger und absolviert eine Lehre zur Verwaltungsassistentin im ersten Lehrjahr beim Land Tirol in der Bezirkshauptmannschaft Lienz. Bildungs- und Arbeitslandesrätin Beate Palfrader überreichte bei einem Besuch in der BH Lienz persönlich die Auszeichnung an den engagierten Lehrling.