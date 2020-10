Facebook

Dekanatsjugendleiterin Petra Egger nahm die Gebete mit den Schülern auf © KK/Privat

Allerheiligen und Allerseelen ist die Zeit, in der ganz bewusst den Heiligen und Verstorbenen gedacht wird. Daher gibt es in Osttirol auch heuer wieder ein ganz besonderes Projekt. Michaela Steiner hat in Zusammenarbeit mit Schülern der Mittelschule Egger Lienz und der Dekanatsjugendstelle Lienz wieder Gebete aufgenommen, in denen jedem einzelnen der Verstorbenen des letzten Jahres gedacht wird. Von den Schülern wurde das „Gegrüßet seist du Maria“ unter Erwähnung der Namen der Verstorbenen des vergangenen Kirchenjahres gebetet. Währenddessen nahm Dekanatsjugendleiterin Petra Egger die Gebete auf. Die Aufnahmen werden am 1. November tagsüber zwischen den Gräbersegnungen am Stadtpfarrfriedhof St. Andrä, am Friedhof in Leisach und am Friedhof in Tristach zu hören sein.