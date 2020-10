Facebook

Jede Bemühung, in Osttirol an einen Impfstoff gegen Grippe zu gelangen, ist umsonst © KK/miss_mafalda - stock.adobe.com

Ein Königreich für eine Grippeimpfung: So könnte man das Begehren jener Osttiroler umschreiben, die unbedingt noch Impfstoff gegen die Grippe ergattern wollen. Rien ne va plus – nichts geht mehr. Sämtliche gelieferte Chargen in den Apotheken sind vergriffen. Was von den Lieferanten noch zugesagt wurde, ist reserviert. Dasselbe Bild bietet sich bei den niedergelassenen Ärzten mit Hausapotheke.

„Wir haben bei 100 aufgehört, die Warteliste zu schreiben, denn wir werden nicht mehr viel Impfstoff bekommen“, sagt Birgit Höhr-Kleinspiegl von der Sonnenapotheke in Nußdorf-Debant.