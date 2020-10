Facebook

© Fuchs Jürgen

Eine Schlechtwetterfront überquert in den Vormittagsstunden auch unser Land. Ihre Auswirkungen auf unser Wetter sind aber nicht allzu stark. Daher sind die Wolken zeitweise auch dichter und es sind auch einzelne Regenschauer zu erwarten. Die Schneefallgrenze liegt meist über 2000 Meter Seehöhe. Im Verlauf des Tages lockert es aber auch immer wieder auf und es zeigt sich auch die Sonne, eher ab dem Nachmittag als am Vormittag. "Wer ins Freie gehen möchte, der ist also am Nachmittag sicherlich etwas besser dran", meint Reinhard Prugger, Meteorologe des privaten Wetterdienstes meteo experts. Die Temperaturen steigen tagsüber zum Beispiel in Amlach auf Werte nahe 15 Grad.