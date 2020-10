Facebook

In die wetterbestimmende Südwestströmung ist eine Kaltfront eingelagert, welche sich langsam von Westen her annähert. In deren Vorfeld ziehen teils ausgedehnte und dichte Wolkenfelder auf, die Sonne wird auf jeden Fall schon in den Hintergrund gedrängt. Es bleibt vorerst aber noch weitgehend trocken, und zwar bis zum Abend hin. Nur im hinteren Virgental fallen schon erste Regentropfen. "Mit Tageshöchsttemperaturen bis etwa 15 Grad wird es neuerlich relativ mild für die herrschende Jahreszeit", behauptet der Wetterexperte Werner Troger. Lediglich der Wind fühlt sich nicht so fein an. Ein Ratschlag am Rande: Bunt gefärbte Laubbäume im Herbst sehen wunderschön aus, doch sie sind zum Teil mit Arbeit verbunden. Fallen die Blätter nämlich zu Boden, bedecken diese Gärten, Terrassen und Wege. Diese Arbeiten könnte man jetzt angehen.