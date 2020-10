Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Goldenes Oktoberwetter © KK/Fuchs

Feines Oktoberwetter, bis über 15 Grad. Wir liegen in einer milden Südwestströmung. Dabei ziehen meist nur dünne und harmlose Wolkenfelder über den Himmel. Trotzdem kann der Sonnenschein zeitweise stärker gedämpft werden.

Vor allem am Nachmittag machen sich durchaus auch einmal etwas ausgedehntere Wolkenfelder bemerkbar. Beispielsweise im Virgental hat es maximal 12 oder 13 Grad. "Es gibt also feines bzw. goldenes Oktoberwetter zu genießen, aber mit kleineren Abstrichen", meint der Wetterfrosch Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts.

Tipp: Die Gartensaison ist so gut wie vorbei. Jetzt ist es ratsam, noch einmal die Ärmel hochzukrempeln, um den Garten winterfest zu machen.