Mit der auf Südwest drehenden Strömung erreicht uns sehr milde Mittelmeerluft. Die Nullgradgrenze klettert im Tagesverlauf bis auf etwa 3500 Meter Seehöhe an. Dazu gibt es viel Sonnenschein zu beobachten, auch wenn sich mitunter harmlose Schleierwolken zur Sonne gesellen. "In Summe kann man durchaus von goldenem Oktoberwetter sprechen und die Wetterbedingungen sind günstig für Unternehmungen im Freien", behauptet der Wetterfrosch Werner Troger. Im Defereggental ist es früh am Morgen - nach einer weitgehend klaren Nacht - am kältesten. Die Tageshöchsttemperaturen schaffen etwa in Nußdorf-Debant rund 14 Grad.