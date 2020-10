Facebook

© KK/Eva Maria Griese

Wasser predigen und Wein trinken“. Dieses Zitat wurde dieser Tage in Tirol heftig strapaziert. Landespolitiker haben es regelrecht vorgelebt, im Zuge der Landtagssitzung vergangenen Donnerstag. Um 22.15 Uhr, also nach in Kraft treten der Sperrstunden im Lande, saßen Abgeordnete, vorwiegend von der ÖVP, ungehemmt bei ihrem Wein, im Congress Innsbruck. Dafür gibt es den Fotobeweis. Also - abstreiten ist nicht drinnen.