In Osttirol ist es wohl vorbei, mit dem "grünen" Bezirk. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Österreich bei 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Ist dieser Wert erreicht, springt die Ampel auf gelb um. Auf Osttirol heruntegebrochen sind das rund 25 Neuinfizierte in einer Woche, und dieser Wert ist übersprungen. Die Corona-Fallzahlen haben sich binnen einer Woche stark erhöht. Derzeit gibt es 33 positiv gestestete Personen. Neun davon gibt es in Lienz. Sechs Fälle zählen jeweils Sillian und Virgen. Vier Corona-Infizierte gibt es in Matrei, drei in Iselsberg-Stronach. Nußdorf-Debant, Schlaiten, Assling, Anras und Lavant zählen jeweils eine Person, die positiv getestet wurde.