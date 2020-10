Kleine Zeitung +

Kampf gegen Corona Lienzer Bürgermeisterin setzt auf Teamwork

In offenem Brief wendet sich Elisabeth Blanik an die Bürger und appelliert, als Gemeinschaft der Ausbreitung des Virus die Grundlage zu entziehen - zum Schutz der Menschen, aber auch zum Schutz aller Wirtschaftstreibenden in Stadt und im Bezirk.