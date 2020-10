Facebook

© Markus Traussnig

Unser Land liegt auch noch am Samstag an der Rückseite einer Tiefdruckzone. Mit dem herrschenden Nordwind strömt damit recht kühle Luft heran. Die Wolken lockern tagsüber besonders nach Süden hin zeitweise auf und lassen so die Sonne durchkommen. Direkt am Alpenhauptkamm sind die Wolken voraussichtlich dichter und ganz vereinzelte Schnee- und Regenschauer sind nicht auszuschließen. "Die herrschenden Temperaturen sind bereits sehr herbstlich und von warmen Altweibersommertagen sind wir derzeit meilenweit entfernt", gibt sich der Meteorologe Reinhard Prugger etwas zerknirscht. Am Nachmittag steigen die Temperaturen in den Niederungen rund um Lienz nur auf Werte bis knapp über +10 Grad.