Der Landeshauptmann verteidigte die Sperrstunde und lobte den Bezirk © APA/TIROLER LANDTAG/BERGER

Zwar wird die Besprechung des Ischgl-Berichtes in Landtag erst am Freitag erfolgen, um Corona ging es allerdings auch schon am Mittwoch, dem ersten Sitzungstag: Die FPÖ hatte nämlich eine mündliche Anfrage an Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) gestellt, wann er die Sperrstundenregelung aufheben werde. FPÖ-Klubobmann Markus Abwerzger an Platter: „Sie haben mit dieser Maßnahme die Gastronomie lahmgelegt, ihr quasi den Todesstoß versetzt. Wann endet dieser Wahnsinn?“