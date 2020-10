Facebook

Mehr als 1100 Corona-Infizierten gibt es aktuell in Tirol. Tieforange blinkt die Ampel in Innsbruck-Land, Schwaz und Innsbruck-Stadt. Osttirol nimmt sich da schon fast exotisch aus, in seinem immer noch tiefen Grün. Zwölf Infektionen sind aktuell für den Bezirk gemeldet – im Lienzer Talboden und in Sillian. Auf 10.000 Einwohner sind das etwas mehr als zwei Infizierte. Das ist nichts, für den größten Bezirk des Landes. Entsprechend virulent bleibt das Thema vorverlegte Sperrstunde auf 22 Uhr.