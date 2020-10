Alle Pflegekräfte in Osttirol können seit Montag Antikörpertests absolvieren. Aber die Angst, dass sie dann an vorderster Corona-Front eingesetzt werden könnten, scheint zu groß.

Ein Antikörpertest zeigt an, ob der Getestete gegen das Coronavirus immun ist © Alexander Danner

Rund 800 Personen sind in Osttirol als Ärzte und Pflegekräfte am Bezirkskrankenhaus Lienz, in öffentlichen Wohn- und Pflegeheimen und in der Hauskrankenpflege der Sozialsprengel tätig.