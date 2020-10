Facebook

Zwar können von Norden her durchaus noch einige teils dichtere Wolken zu uns gelangen, trotzdem überwiegt meist ein freundlicher und sonniger Wetterverlauf. Vor allem nach Süden hin ist zunächst eine Zeit lang sogar strahlender Sonnenschein angesagt, erst im Verlauf des Tages ziehen hier wieder in paar harmlose Wolkenfelder vor die Sonne. Die Luft bleibt dabei für Mitte Oktober weiterhin auf der frühwinterlich kalten Seite. "Nachts und in der Früh sind wegen der zu erwartenden Minusgrade bzw. frostigen Temperaturen vielerorts jegliche Arten von frostempfindlichen Pflanzen und Wasserleitungen gefährdet", mahnt der Wetterfachmann Werner Troger. Tagsüber geht es beispielsweise in Lienz bis auf maximal 12 Grad hoch.