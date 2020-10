Gerald Huber übernimmt nach 30 Jahren in der Gastronomie seinen ersten eigenen Markt in Osttirol. Und er hat große Pläne.

Gemeinsam mit seiner Frau Angelika freut sich Adeg Kaufmann Gerald Huber, seine Kunden begrüßen zu dürfen © ADEG / Florian Wiedmayr

„Ich übernehme ein lässiges Team, das sich bereits perfekt im ADEG Markt auskennt. Es liegt ein spannender Weg vor uns, ich freue mich sehr darauf“, so Gerald Huber. Gemeinsam mit seiner Frau Angelika, die bereits seit über 20 Jahren in genau diesem Markt tätig ist, hat er große Pläne: „Individuelle kleine Buffets auf Bestellung, verschiedene Desserts und selbstgemachte regionale Gerichte – ich möchte meinen Kunden einfach Alternativen zur Wurstsemmel bieten. Deshalb wird es in unserem Markt auch warmes Essen zum Mitnehmen geben“, so der 49-Jährige. Asiatische Speisen, Burger und Nudeln – der Kaufmann kocht täglich, was seine Kunden nachfragen – vom Brot bis zum Laibchen im Burger ist dabei alles selbstgemacht.