Rund 70 Kinder werden in Osttirol von neun Tagesmüttern betreut. Nachfrage steigt. Vier neue Tageseltern befinden sich in Ausbildung.

Das Eltern-Kind-Zentrum nutzte den österreichweiten „Tag der Tagesmutter“, um den neun aktiven Tagesmüttern in Osttirol danke zu sagen © Eltern-Kind-Zentrum Lienz

"Wenn Mama oder Papa arbeiten gehen, darf ich zu (m)einer Tagesmutter“ – so lautet das Motto dieser einzigartigen Betreuungsform in Osttirol. Am 7. Oktober wurde österreichweit der Tag der Tageseltern gefeiert. Das Eltern-Kind-Zentrum Lienz, das als Trägerorganisation in Osttirol fungiert, nahm dies zum Anlass, um den neun aktiven Tagesmüttern in Osttirol Danke zu sagen.