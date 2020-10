Facebook

Am Samstag wird der Zwischenhocheinfluss wieder schwächer und vom Westen her nähert sich eine Schlechtwetterfront. Sie löst in der Folge eine Tiefdruckentwicklung über Oberitalien aus. Nach der Auflösung weniger Nebelbänke zeigt sich vorerst noch da und dort die Sonne. Tagsüber ziehen dann jedoch vom Westen her zunehmend dichte Wolken auf und später am Tag nimmt die Bereitschaft zu Regengüssen zu. Die Temperaturen steigen tagsüber im Raum Lienz auf Werte nahe 16 Grad. "In der kommenden Nacht wird es dann deutlich feuchter und vor allem auch kühler und somit sinkt die Schneefallgrenze teilweise bis nahe 1000 m Seehöhe", prophezeit der Meteorologe Reinhard Prugger.