Am 20. November soll der Adventmarkt in Lienz öffnen © EXPA /Gruber

Die Stadtgemeinde Lienz hält trotz Corona-Pandemie an ihrem traditionellen Lienzer Adventmarkt fest. Derzeit arbeitet man an einem Konzept. Der 24. Adventmarkt soll am 20. November seine Pforten öffnen und danach bis zum 24. Dezember täglich besuchbar sein. Heuer allerdings in stark abgespeckter Form. Insgesamt 35 Standler werden den Lienzer Hauptplatz wieder in eine Mischung aus wohliger Wärme und vorweihnachtlicher Freude verwandeln. Stehtische werden so aufgestellt, dass der Mindestabstand gewahrt werden kann.