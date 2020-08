Plakate im Schaufenster des früheren OVS in der Tirolerstraße verraten, dass Müller am 26. November aufsperren soll.

Die Schaufenster, wo einst OVS beheimatet war, sind schon mit Müller-Plakaten beklebt © Eder

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich eine Stellenausschreibung der bekannten Drogeriemarktkette Müller in den Sozialen Medien. In dieser wird ein Filialleiter in Lienz gesucht. Und die Freude darüber ist groß. Bis dato gibt es in Osttirol keine Müller-Filiale. Die nächste ist erst in Spittal (Kärnten) zu finden.