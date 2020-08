Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Armin Weigel

Nachdem bereits am Freitag, den 21. August 2020, im Gemeindegebiet von Leisach in Osttirol zwei Schafe und am 23. August ein weiteres Schaf tot aufgefunden wurden, wurde der Behörde gestern, Mittwoch, neuerlich ein gerissenes Schaf gemeldet. Der zuständige Amtstierarzt hat das Tier noch am Abend begutachtet und Proben für die genetische Analyse genommen. "Auch beim neuesten Rissereignis besteht aufgrund der festgestellten Verletzungen der konkrete Verdacht auf Beteiligung eines Wolfs", informiert das Land Tirol. Ein Schafbauer aus Leisach teilte der Kleinen Zeitung mit, dass zwei weitere Schafe mit Bissspuren an der Kehle am Donnerstag tot aufgefunden wurden.