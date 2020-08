Facebook

Auf die neu errichtete Tiefgarage wird das Institut für Gesundheitsbildung gesetzt © Architekt Machné

Seit 10. August ist sie in Betrieb, am Mittwoch wurde die neue Tiefgarage am Gelände des Bezirkskrankenhauses (BKH) Lienz auch offiziell in Anwesenheit zahlreicher Prominenz, darunter auch Landeshauptmann Günther Platter und Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg, eröffnet. Auf drei Ebenen bietet sie insgesamt 237 Parkplätze. „Mit dem Altbestand kommen wir auf nun auf insgesamt 400 Parkplätze“, sagte Josef Gumpitsch, Bauverantwortlicher des BKH Lienz.